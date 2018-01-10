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لاعبو ريال مدريد ينقلبون على زيدان بسبب أسلوبه

تاريخ النشر: 10/01/2018 - 14:46

لاعبو ريال مدريد ينقلبون على زيدان بسبب أسلوبه
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

عقد زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، اجتماعًا ساخنًا مع لاعبيه لمدة ساعة تقريبًا، لبحث أسباب تدهور نتائج الفريق في الليغا، وكيفية الاستعداد للمرحلة المقبلة في الكأس ودوري أبطال أوروبا.

وشهد الاجتماع، قيام بعض لاعبي الفريق الملكي بالاعتراف للمدرب الفرنسي بعدم ارتياحهم لما اعتبروه "معاملة غير عادلة".

ووفقا لإذاعة "كادينا سير" فإن بعض اللاعبين، خاصة الذين لا يشاركون في التشكيلة الأساسية بانتظام، صارحوا زيزو بأنهم لا يعتقدون في صحة كلامه بأن "من يشارك في المباريات هو الأفضل في التدريبات".

ويعتقد هؤلاء اللاعبون أن زيدان لسبب مجهول، لديه مجموعة من اللاعبين "غير قابلين للمساس"، والذين يشاركون في التشكيلة الأساسية بانتظام، وفي جميع الأحوال، بصرف النظر عن مستواهم الفني والبدني، وأيضًا بغض النظر عن اجتهاد اللاعبين الآخرين في الفريق.

كما نقلت الإذاعة تعليقات بعض لاعبي الميرينغي على الاجتماع، الذي وصفوه بأنه "ممل" و"بلا فائدة".

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الرابع في ترتيب الليغا برصيد 32 نقطة متأخرًا بـ16 نقطة عن المتصدر برشلونة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ريال مدريد
#زين الدين زيدان

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