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مانشستر يونايتد يخطط لإبرام صفقتين كبيرتين

تاريخ النشر: 10/01/2018 - 19:18

مانشستر يونايتد يخطط لإبرام صفقتين كبيرتين
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

يخطط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لضم صفقتين هجوميتين من العيار الثقيل، خلال الصيف المقبل، من أجل دعم صفوف الشياطين الحمر، للمنافسة بقوة على جميع البطولات.

وكشفت بعض التقارير الصحفية أن نادي مانشستر يونايتد، قد صرف النظر عن التعاقد مع كل من مسعود أوزيل صانع ألعاب آرسنال، ومالكوم جناح بوردو خلال شهر كانون الثاني/يناير الجاري.

وقالت صحيفة "مانشستر إيفينينغ نيوز" إن مان يونايتد يخطط لضم أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد، وغاريث بيل جناح ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة "إدارة مانشستر يونايتد وضعت 150 مليون جنيه إسترليني تحت تصرف المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، من أجل دعم صفوف الفريق في الصيف المقبل".

وكان غريزمان على وشك الانضمام لمان يونايتد الصيف الماضي، إلا أنه أعلن بقاءه داخل قلعة الأتلتي نظرًا لعقوبة الفيفا بحرمان الروخيبلانكوس من إجراء أي صفقات جديدة، كما حاول مان يونايتد ضم بيل أكثر من مرة ولكنه فشل.

ورغم أن يونايتد سيكون بذلك قد أضاع فرصة التعاقد مع البرازيلي الشاب مالكوم، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن إدارة ملعب أولد ترافورد تأمل في ضم أوزيل الصيف المقبل في صفقة انتقال حر، بعد أن ينتهي عقد الألماني مع الجانرز نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن هناك تقارير صحفية تربط مانشستر يونايتد أيضا بثنائي موناكو توماس ليمار وفابينيو، وكذلك لوكاس مورا لاعب باريس سان جيرمان.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مانشستر يونايتد
#جوزيه مورينيو
#أنطوان غريزمان
#غاريث بيل

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