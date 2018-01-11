توتنهام يحمي نجومه... هل ينتقل كين لمدريد؟

اعترض رئيس نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، دانيل ليفي، طريق الأندية الطامعة في ضم نجوم الفريق اللندني، سواء في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، أو عقب انتهاء الموسم في صيف 2018.

وما زال الأداء المبهر الذي يقدمه نجم توتنهام، هاري كين، يُغري كبار الأندية الأوروبية، وعلى رأسها ريال مدريد، الذي يسعى لتقوية خط هجومه، بعد المستوى الهزيل لنجوم الملكي.

ولكن، حسب صحيفة "إس" الرياضية التي تصدر من مدريد، فإن النادي الإنجليزي قام بإغلاق الباب أمام أي إمكانية لخروج اللاعب من الفريق، وخاصة بعد تصريحات رئيس النادي، دانيل ليفي الأخيرة.

وقال دانيال ليفي لقناة "سكاي سبورت، إنه "أؤكد لكم أن كل اللاعبين الذين نريد الحفاظ عليهم، سوف يلعبون في توتنهام الموسم المقبل، أثق في ذلك بنسبة 100%".

ووصفت صحيفة "إس"، الرئيسَ ليفي بأنه سيكون "عقبة كبيرة أمام ريال مدريد مرة أخرى"، خاصة بعد تجربة النادي الملكي معه في صفقة جاريث بيل (101 مليون يورو).

وشهدت سنة 2017 تألقًا كبيرًا لهاري كين، الذي يمتد عقده مع السبيرز حتى 2022، بتفوقه على ميسي ورونالدو في عدد الأهداف، إذ سجل 56 هدفًا، ما جعله على رأس قائمة أسماء المهاجمين الذين يفكر نادي ريال مدريد في ضمهم.

ويسعى النادي اللندني لحماية اللاعب، وذلك بتوقيع عقد جديد معه، وحسب الصحافة الإنجليزية، فإن توتنهام سيقوم برفع راتبه إلى 12 مليون يورو سنويًا، أي إلى ضعف ما يتقاضاه حاليًا، لإقناعه بالبقاء.

ومع أن ريال مدريد مهتم كثيرًا بضم كين، إلا أن مخططات النادي الملكي ستبقى رهينة بنتائج الفريق في دوري أبطال أوروبا، حسب ما جاء في برنامج (إل تشيرينجيتو)، ففي حالة توديع المسابقة، سيكون فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مجبرًا على إبرام صفقات من العيار الثقيل، ومنها هاري كين.