ديمبلي يثير مخاوف جماهير برشلونة

أثار عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، المخاوف حول تجدد إصابته، أمس الخميس، عقب الانتصار 5-0 على سيلتا فيغو، في إياب ثمن نهائي كأس الملك، على ملعب كامب نو، وفقًا لتقارير صحفية إسبانية.

وقالت صحيفة "آس" إن اللاعب الشاب، توجه مباشرةً إلى غرفة تغيير الملابس، بعد نهاية اللقاء، ويده على العضلة الخلفية لفخذه الأيسر، التي أصيب فيها من قبل، وعلى وجهه علامات القلق، ما يوحي بأنه يعاني من إصابة جديدة.

لكن مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، قلل من شأن هذه التكهنات، حيث قال، في تصريحات صحفية، بعد المباراة "لا أعتقد أن الأمر مهم".

ومن جهة أخرى، قال فالفيردي إن المدافع، جيرارد بيكيه، "يعاني بعض المشكلات، لكنها غير مهمة أيضًا".