  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ديمبلي يثير مخاوف جماهير برشلونة

تاريخ النشر: 12/01/2018 - 08:48

ديمبلي يثير مخاوف جماهير برشلونة
اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أثار عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، المخاوف حول تجدد إصابته، أمس الخميس، عقب الانتصار 5-0 على سيلتا فيغو، في إياب ثمن نهائي كأس الملك، على ملعب كامب نو، وفقًا لتقارير صحفية إسبانية.

وقالت صحيفة "آس" إن اللاعب الشاب، توجه مباشرةً إلى غرفة تغيير الملابس، بعد نهاية اللقاء، ويده على العضلة الخلفية لفخذه الأيسر، التي أصيب فيها من قبل، وعلى وجهه علامات القلق، ما يوحي بأنه يعاني من إصابة جديدة.

لكن مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، قلل من شأن هذه التكهنات، حيث قال، في تصريحات صحفية، بعد المباراة "لا أعتقد أن الأمر مهم".

ومن جهة أخرى، قال فالفيردي إن المدافع، جيرارد بيكيه، "يعاني بعض المشكلات، لكنها غير مهمة أيضًا".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#عثمان ديمبلي
#سيلتا فيغو
#برشلونة

تعليقات

مواد متعلقة

كأس الملك: ديربي كاتالوني ومواجهة سهلة لريال مدريد
كأس الملك: ديربي كاتالوني ومواجهة سهلة لريال مدريد

2018-01-12

ميرتنز تتأهل لنهائي بطولة هوبارت للتنس
ميرتنز تتأهل لنهائي بطولة هوبارت للتنس

2018-01-12

10 معلومات مثيرة عن الوافد الجديد لبرشلونة
10 معلومات مثيرة عن الوافد الجديد لبرشلونة

2018-01-12

الأكثر قراءة

حالة الطقس: لطيف وارتفاع درجات الحرارة والأمطار ليلة الأحد

حالة الطقس: لطيف وارتفاع درجات الحرارة والأمطار ليلة الأحد

2018-01-11
شهيدان في غزة ونابلس برصاص الاحتلال

شهيدان في غزة ونابلس برصاص الاحتلال

2018-01-11
منخفضان جويان جديدان وأمطار وعواصف الأسبوع المقبل

منخفضان جويان جديدان وأمطار وعواصف الأسبوع المقبل

2018-01-11
خطة نتنياهو 2014: مناطق شمالي سيناء مقابل ضم المستوطنات

خطة نتنياهو 2014: مناطق شمالي سيناء مقابل ضم المستوطنات

2018-01-11
الاحتلال يعاقب ويحاصر عائلة التميمي

الاحتلال يعاقب ويحاصر عائلة التميمي

2018-01-11