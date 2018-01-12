ريال مدريد يقترب من التعاقد مع هازارد

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني بقوة، من الفوز بصفقة التعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد، صانع ألعاب فريق تشيلسي الإنجليزي.

وكشفت تقارير إعلامية فرنسية، أمس الخميس، عن توصل النادي الإسباني لاتفاق مع اللاعب الدولي البلجيكي لحسم هذه الصفقة عقب نهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لما أكدته إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن إدارة ريال مدريد الإسباني توصلت لاتفاق مع إيدين هازارد، جناح تشيلسي، لينضم للفريق الإسباني الصيف المقبل.

وأفادت الإذاعة الفرنسية قبل أيام، أن هناك اتصالات بين مسؤولي العملاق المدريدي، وممثلي اللاعب البلجيكي، والذي رفض تجديد عقده مع البلوز والذي يمتد حتى عام 2020.

ولم يُخف إيدين هازارد إعجابه بنادي ريال مدريد، وفكرة اللعب تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، كما أبدى زيدان إعجابه بهازارد في العديد من المناسبات.