كأس الملك: ديربي كاتالوني ومواجهة سهلة لريال مدريد

شهدت قرعة ربع نهائي كأس ملك اسبانيا، والتي أقيمت بعد ظهر اليوم، الجمعة، مواجهات مثيرة ولعلى أبرزها ديربي كاتالونيا بين برشلونة وإسبانيول.

في حين أن ريال مدريد أوقعته القرعة أمام ليجانيس وهي أحد المواجهات المثيرة، اذ أن ليجانيس يصل لأول مرة في تاريخه لدور ربع النهائي في كأس الملك، وأيضا كون النادي من ضواحي مدينة مدريد.

وفي لقاء آخر، سيواجه أتلتيكو مدريد نظيره إشبيلية وهي مواجهات دائما ما شهدت ندية كبيرة في السنوات الأخيرة، خصوصا أن أتلتيكو مدريد وبعد خروجه من دوري الابطال يعول كثيرا على تحقيق لقب الكأس.

وستكون المواجهة الأخيرة بين فالنسيا المنتشي هذا الموسم بقيادة مدربه مارسيلينو تورال، امام وصيف بطل النسخة الماضي ألافيس والذي يعاني هذا الموسم بعد رحيل المدرب ماوريسيو بيليغرينو.

وتجدر الإشارة أن برشلونة هو حامل اللقب، حيث كان قد تغلب في نسخة الموسم الماضي على نادي ألافيس في النهائي الذي أقيم على ملعب "فيسينتي كالديرون".

وستقام مباريات الذهاب في 16 و17 كانون الثاني/يناير، في حين أن الإياب سيلعب في 23 و24 من الشهر الجاري.