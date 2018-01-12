مانشستر يونايتد يخطط لإبرام صفقة مدوية

كشفت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يخطط لإبرام صفقة مدوية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع لو 10 سبورت، أن مانشستر يونايتد يجهز 500 مليون يورو، للتعاقد مع البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينوي البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، تعزيز الخط الأمامي للفريق، وقد برز اسم نيمار، ضمن الخيارات المطلوبة للشياطين الحمر.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، هو المرشح الأبرز لمرافقة لوكاكو، في هجوم مانشستر يونايتد.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان، الصيف الماضي، مقابل 222 مليون يورو، ولعب مع الفريق الباريسي، 22 مباراة، وسجل 20 هدفًا وصنع 14 آخرين.