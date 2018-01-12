ميرتنز تتأهل لنهائي بطولة هوبارت للتنس

باتت البلجيكية إليسه ميرتنز على بعد خطوة واحدة من الحفاظ على لقب بطولة هوبارت للتنس حيث تأهلت إلى النهائي بعدما تغلبت على البريطانية هيذر واتسون 6/4 و1/6 و6/2 اليوم الجمعة في الدور قبل النهائي للبطولة.

واستعادت ميرتنز، المصنفة الثانية للبطولة، توازنها سريعا بعد الإخفاق في المجموعة الثانية، وحسمت المباراة وبطاقة التأهل في النهاية خلال ساعة واحدة و42 دقيقة.

وأنهت ميرتنز بذلك الانطلاقة الرائعة لواتسون، المصنفة 74 على العالم، بعد أن حافظت على سجلها خاليا من خسارة أي مجموعة في مبارياتها السابقة بالبطولة.

وستتنافس ميرتنز على اللقب مع الفائزة في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي، بين الأوكرانية ليسيا تشرينكو والرومانية ميهايلا بوزارنيسكو.

أما واتسون، فستحول تركيزها إلى المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق منافساتها يوم الإثنين المقبل.

وستلتقي واتسون في الدور الأول، الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا المصنفة 53 على العالم.