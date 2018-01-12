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يوفنتوس يفكر بالتعاقد مع لاعب ريال مدريد

تاريخ النشر: 12/01/2018 - 08:55

يوفنتوس يفكر بالتعاقد مع لاعب ريال مدريد
اللاعب الإسباني داني سيبايوس (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

قالت تقارير صحفية إيطالية، أمس الخميس، إن يوفنتوس يفكر في التعاقد مع لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن يوفنتوس يدرس ضم الإسباني الشاب، داني سيبايوس، الصيف القادم.

ويعاني لاعب ريال بيتيس السابق، من قلة المشاركة مع ريال مدريد، منذ وصوله إلى الفريق، مطلع الموسم الجاري، ما ربطه بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومن جهته، يرفض الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الميرينغي، مغادرة أي لاعب، في هذا الميركاتو.

ويسعى يوفنتوس لتعزيز خط وسطه، حيث يستهدف أيضًا إيمري تشان، نجم ليفربول.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#داني سيبايوس
#ريال مدريد
#يوفنتوس

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