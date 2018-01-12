يوفنتوس يفكر بالتعاقد مع لاعب ريال مدريد

قالت تقارير صحفية إيطالية، أمس الخميس، إن يوفنتوس يفكر في التعاقد مع لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن يوفنتوس يدرس ضم الإسباني الشاب، داني سيبايوس، الصيف القادم.

ويعاني لاعب ريال بيتيس السابق، من قلة المشاركة مع ريال مدريد، منذ وصوله إلى الفريق، مطلع الموسم الجاري، ما ربطه بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومن جهته، يرفض الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الميرينغي، مغادرة أي لاعب، في هذا الميركاتو.

ويسعى يوفنتوس لتعزيز خط وسطه، حيث يستهدف أيضًا إيمري تشان، نجم ليفربول.