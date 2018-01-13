ريال مدريد يبدي اهتمامه بلاعب مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية، أمس الجمعة، عن اهتمام ريال مدريد الإسباني، بضم نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، كجزء من خطة الإحلال والتجديد المحتملة في النادي الملكي.

ووفقا لشبكة "بليتشر ريبورت" العالمية، فإن الملكي يدرس ضم الجناح رحيم سترلينغ، والذي تألق في آخر موسمين تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا.

وقال مصدر للشبكة "ليس هناك شيء وشيك، لكن سترلينغ في تفكير ريال مدريد".

وأضاف "ليس من المستغرب أن تحاول إدارة السيتي تأمين خدماته على المدى الطويل، هو الآن يعيش لحظة جيدة جدا".

من ناحية أخرى لن يكون سترلينغ هو اللاعب الوحيد الذي ربطته تقارير مؤخرا بالانضمام لريال مدريد، قادما من الدوري الإنجليزي الممتاز، فهناك أيضا هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، والجناح المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والبلجيكي إيدين هازارد، صانع ألعاب تشيلسي.

وعانى ريال مدريد من سوء النتائج منذ بداية الموسم الحالي، ويحتل فريق المدرب زين الدين زيدان حاليا المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني بفارق 16 نقطة عن المتصدر برشلونة.

وتحدثت تقارير مؤخرا عن أن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الأبيض يخطط لتغيير شامل في الفريق الموسم القادم، من خلال التعاقد مع أسماء عديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.