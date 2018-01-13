فياريال يعمق جراح ريال مدريد

تلقى ريال مدريد صدمة جديدة بعد أن خسر أمام فياريال بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن الجولة الـ19 من الليغا.

واستطاع بابلو فورنالس تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87 من زمن المباراة بكرة ساقطة من فوق كايلور نافاس، بعد هجمة مرتدة مثالية.

وتجمد رصيد ريال مدريد بعد هذه الخسارة عند النقطة 32 في المركز الرابع، فيما اقتنص فياريال المركز الخامس مؤقتًا بعدما وصل للنقطة 31.

بدأ لاعبو الفريق الملكي المباراة بارتباك واضح على مستوى خطي الوسط والدفاع حيث أدت تمريرات كروس ومارسيلو الخاطئة إلى امتلاك لاعبي فياريال الكرة والوصول لمرمى نافاس بأكثر من هجمة.

ودخل ريال مدريد المباراة بشكل فعلي بعد مرور 10 دقائق من خلال انطلاقات داني كارفاخال على الجانب الأيمن والتي حررت رونالدو وبيل بعض الشيء من الرقابة القوية من مدافعي الغواصات الصفراء.

واستطاع الظهير الأيسر مارسيلو تسديد أول كرة خطيرة على مرمى فياريال ولكن تصدى لها الحارس أسينخو في الدقيقة 18.

ورفض الحكم أونيانو مايينكو احتساب هدف لريال مدريد بعدما رفع المساعد رايته معلنا عن تسلل الويلزي غاريث بيل.

وتملّك فريق زين الدين زيدان زمام الأمور بعدما تراجع فياريال للخلف بصورة كبيرة ليظهر كريستيانو رونالدو في أولى محاولاته على المرمى بعد أن دخل منطقة الجزاء ولكن لم تعرف كرته طريق الشباك.

وعاد البرتغالي من جديد وسدد كرة ثابتة ولكن يقظة أسينخو حالت دون وصولها للمرمى بعد أن تصدى لها وارتطمت بالعارضة لتخرج إلى ركنية في النهاية.

وقدم دفاع الضيوف أداء أكثر من رائع طوال النصف ساعة الأولى وتمكنوا من غلق جميع نوافذ لتمرير الكرة، حتى استغل رونالدو غفلة المدافع ألفارو في الدقيقة 35 لينفرد بالحارس ولكنه أضاع الكرة بغرابة خارج المرمى.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول واصل رونالدو مسلسل إهدار الفرص بعدما وصلت له الكرة بمواجهة الحارس أسينخو ليتألق الأخير ويتصدى للكرة مع احتجاجات للاعب البرتغالي لعدم احتساب ركلة جزاء لصالحه.

وأجرى المدرب خافيير كاييخا تغييرًا لتنشيط النواحي الهجومية مع انطلاق الشوط الثاني بخروج داني رابا الذي لم يقدم الكثير، ودخول دينيس تشيرشيف، وبمجرد أن لمست قدماه الملعب استطاع اللاعب الروسي مراوغة فاران والانفراد بنافاس ولكن جاءت تسديدته ضعيفة.

وظهرت ردة فعل ريال مدريد في الشوط الثاني بضغط هجومي عن طريق تنشيط أدوار مودريتش وإيسكو وكروس الهجومية مع إعطاء حرية التحرك لبيل ورونالدو داخل منطقة جزاء الخصوم.

ولم تفلح العديد من المحاولات سواء من كرات عرضية أو تسديدات من لاعبي ريال مدريد في ظل ابتعاد رونالدو عن مستواه بشكل واضح، مع تألق غير عادي للحارس أسينخو.

واستغل فياريال المساحات خلف أظهرة ريال مدريد وخاصة مارسيلو في الوصول لمرمى نافاس بأكثر من هجمة مرتدة عن طريق الرائع كاستييخو الذي تفوق بشكل كبير على الظهير البرازيلي ولكن دائمًا كانت تنتهى الكرة عند أقدام باكا وتشيرشيف.

وأجرى زيدان تغييرين عند الدقيقة 70 بخروج بيل وإيسكو البعيدين عن مستواهما تمامًا ودخول أسينسيو وفاسكيز، كما قرر كاييخا استبدال باكا بالتركي إينس أونال.

وكاد مودريتش أن يضع فريقه في المقدمة بالدقائق العشرة الأخيرة بعدما استغل توغل فاسكيز على الجانب الأيمن ولكن تسديدته جاءت في المدرجات.

وفي الدقيقة 87 استطاع الضيوف تحقيق المفاجأة وتسجيل هدف قاتل عن طريق بابلو فورنالس بعد أن تابع الكرة المرتدة من نافاس ليلعبها ساقطة بشكل ذكي داخل المرمى.

وحاول ريال مدريد تكثيف الضغط في الدقائق الأخيرة، من أجل إحراز التعادل على أقل تقدير، ولكنه فشل لينتهي اللقاء بخسارة جديدة للملكي، وتعقيد موقفه في الليغا بعدما أصبح الفارق مع برشلونة المتصدر مرشحًا للوصول إلى 19 نقطة غدًا الأحد عندما يحل الفريق الكاتالوني ضيفًا على ريال سوسييداد.