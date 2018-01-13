فينغر يفكر في إبرام صفقة تبادلية مع مورينيو

يسعى نادي آرسنال الإنجليزي، إلى تعزيز صفوفه بصفقات جديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في كانون الثاني/يناير الجاري.

وذكرت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية، أن أرسين فينغر، المدير الفني لآرسنال، يفكر في إبرام صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد، الذي يقوده جوزيه مورينيو، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ويفكر الجانرز، في الحصول على خدمات الفرنسي أنتوني مارسيال، لاعب مانشستر يونايتد، مقابل رحيل التشيلي أليكسيس سانشيز إلى الشياطين الحمر، خلال فترة الانتقالات الجارية.

وينتهي عقد أليكسيس سانشيز مع المدفعجية، الصيف المقبل، وتنتشر الشائعات حول إمكانية رحيله لمانشستر سيتي هذا الشتاء، إلا أن المفاوضات معطلة لعدم رغبة السكاي بلوز في دفع أكثر من 20 مليون إسترليني لضم مهاجم آرسنال، الذي اشترطت إدارة ناديه بيعه مقابل 35 مليون إسترليني.

يذكر أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، وصف الدولي التشيلي، بأنه لاعب هائل ومميز.

كما غازل أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، سانشيز، بقوله "إنه لاعب عظيم، هو يعرف جيدًا أننا حاولنا التعاقد معه في يوفنتوس، عندما كان لاعبًا في أودينيزي، لكنه قرر الذهاب لبرشلونة وقتها".