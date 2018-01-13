لاعب لاتسيو يرد على اهتمام برشلونة بضمه

أغلق نادي لاتسيو الإيطالي، الباب أمام الأندية الراغبة في ضم نجم دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونقلت شبكة "توتو ميركاتو ويب" عن صحيفة "الميساجيرو" الإيطالية، أن المدافع الهولندي لفريق لاتسيو ستيفان دي فري، أوضح لإدارة النادي أنه ليس في عجلة من أمره بخصوص الانتقال إلى فريق آخر، وأن استمراره مع النادي حتى نهاية الموسم بات أمرًا مؤكدًا.

وكان دي فري، قد جذب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية أبرزها برشلونة، إضافة لأندية إيطالية مثل يوفنتوس وإنتر ميلان، نظرًا لثبات مستواه مع فريقه الحالي.

وكشفت الصحيفة، عن سيناريو آخر قد يتحقق إذا تأهل لاتسيو لدوري الأبطال في الموسم القادم، موضحة أنه ربما يُقرر المدافع الهولندي البقاء مع لاتسيو في الموسم المقبل إذا تأهل للبطولة بالفعل.

ولكن حتى الآن لا يبدو أن هناك محادثات جدية مع أي نادٍ بشأن شراء اللاعب في فصل الصيف، لكن التقارير تؤكد أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إضافة لبرشلونة الإسباني، سوف يتصارعان عليه بعد نهاية الموسم الحالي.