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مانشستر يونايتد يسعى لتحصين دي خيا بعرض مغر

تاريخ النشر: 13/01/2018 - 09:23

مانشستر يونايتد يسعى لتحصين دي خيا بعرض مغر
الحارس الإسباني ديفيد دي خيا (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية، أمس الجمعة، عن سعي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للحفاظ على حارس مرماه، الإسباني ديفيد دي خيا.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن مانشستر يونايتد، يستعد لبدء المفاوضات مع دي خيا، لتمديد عقده مع الشياطين الحمر، حيث ينتهي عقده الحالي، في صيف 2019.

وتشير الصحيفة، إلى أن مانشستر يونايتد سيعرض على اللاعب، الحصول على 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وفي حال قام مانشستر يونايتد، بدفع هذا الراتب لدي خيا، فإنه سيكون اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادي الإنجليزي، وكذلك البريمييرليغ.

وسيحاول اليونايتد، أن يجدد عقد دي خيا، لمدة 5 سنوات قادمة، والتأكد من بقاء اللاعب لفترة طويلة في الفريق، خوفًا من إغراءات ريال مدريد الإسباني، الذي يسعى لضم اللاعب.

وقال مصدر مقرب من اليونايتد "النادي سيبدأ قريبًا المحادثات مع دي خيا، هناك تلميحات أن تبدأ المفاوضات في الصيف المقبل، لكن لا شيء رسمي حتى الآن".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مانشستر يونايتد
#ديفيد دي خيا

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