بيريز يضع خطة لخطف البرازيلي نيمار

كشفت تقارير صحفية عن خطة نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم نيمار لباريس سان جيرمان الصيف الماضي قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، الا أن تقارير قالت مؤخرا إن نجم السامبا غير سعيد في العاصمة الفرنسية، ويريد العودة لإسبانيا لكن هذه المرة بقميص ريال مدريد.

ووفقا لإذاعة كادينا سير فإن فلورنتينو بيريز رئيس الملكي وضع خطته لخطف ساحر السيلساو، حيث سيتقدم النادي الأبيض بعرض ضخم لضم صاحب الـ25 عاما بمجرد انتهاء بطولة كأس العالم الصيف المقبل في روسيا.

وينوي بيريز عرض مبلغ كبير من المال على إدارة سان جيرمان، بالإضافة إلى إدراج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن الصفقة.

وكان بيريز قد ألمح من قبل في تصريحات إلى رغبة ناديه في ضم نيمار، حيث قال إن اللاعب سيحصل على الكرة الذهبية بسهولة إذا انتقل لصفوف لوس بلانكوس.

ويلعب ريال مدريد مع سان جيرمان يومي 14 شباط/فبراير و6 آذار/مارس المقبلين ضمن دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.