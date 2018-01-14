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مانشستر يونايتد يغري أليكسيس سانشيز

تاريخ النشر: 14/01/2018 - 14:30

مانشستر يونايتد يغري أليكسيس سانشيز
النجم التشيلي أليكسيس سانشيز (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية اليوم، الأحد، عن تفاصيل جديدة حول العرض الذي قدّمه مانشستر يونايتد لضم نجم آرسنال أليكسيس سانشيز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكّدت صحيفة "ذا صن" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أن سانشيز، في حال انتقاله إلى يونايتد، سيحصل على راتب أسبوعي يزيد عن المقدّم من مانشستر سيتي بـ60 ألف جنيه إسترليني.

ويأمل مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو الحصول على خدمات اللاعب التشيلي من خلال تقديم عرض قيمته 30 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 5 ملايين إسترليني لوكيل أعمال اللاعب فرناندو فيليسيفيتش.

أما سانشيز، فسيحصل على مكافأة ضخمة قدرها 25 مليون جنيه إسترليني نظير التوقيع على العقد، إضافة إلى راتب أسبوعي قدره 350 ألفا، وهي مبالغ يرفض مانشستر سيتي دفعها لقاء التعاقد معه.

ويطالب آرسنال بصفقة قيمتها 35 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن سانشيز الذي ينتهي عقده الحالي الصيف المقبل، أما مانشستر سيتي فعرض 20 مليون إسترليني، إضافة إلى راتب أسبوعي قدره 290 ألفا.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مانشستر يونايتد
#أليكسيس سانشيز
#آرسنال

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