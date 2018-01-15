الأميركية ستيفنز أولى ضحايا بطولة أستراليا المفتوحة

أصبحت سلون ستيفنز، أول ضحية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس هذا العام، بعدما خرجت بطلة أميركا المفتوحة من الدور الأول أمام الصينية تشانج شواي، اليوم الإثنين.

وبدت اللاعبة الأميركية، التي لم تحقق أي فوز منذ تتويجها في فلاشينغ ميدوز، في طريقها للانتصار بعد فوزها بالمجموعة الأولى، لكن تشانج ردت بقوة لتتفوق 2-6 و7-6 و6-2، على ملعب مارجريت كورت.

ولم تكن ستيفنز، الوحيدة ضمن البطلات الجدد للبطولات الكبرى في جدول مباريات اليوم الإثنين، لكن ايلينا أوستابنكو بطلة فرنسا المفتوحة، قدمت أداء أفضل كثيرا في فوزها على الإيطالية فرانشيسكا سكيافوني 6-1 و6-4 في المباراة الأولى على ملعب رود ليفر.

وكادت سكيافوني، بطلة فرنسا المفتوحة عام 2010، أن تفوز بالمجموعة الثانية، قبل أن ترفع اللاتفية أوستابنكو، المصنفة السابعة، مستواها لتحجز مكانها في الدور الثاني.

وبلغت ستيفنز، التي انسحبت من بطولة برزبين في وقت سابق هذا الشهر، بسبب إصابة في الركبة، الدور قبل النهائي في ملبورن في 2013، لكنها خسرت في الدور الأول عامي 2015 و2016، وغابت عن بطولة العام الماضي بسبب الإصابة.