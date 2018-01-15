  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

الإصابة تبعد ديمبلي مجددا عن برشلونة

تاريخ النشر: 15/01/2018 - 20:15

الإصابة تبعد ديمبلي مجددا عن برشلونة
اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشف نادي برشلونة الإسباني، عن تفاصيل الإصابات التي لحقت بثنائي الفريق عثمان ديمبلي، وأندريس إنييستا، خلال مواجهة ريال سوسييداد أمس، الأحد، التي فاز بها البلاوغرانا برباعية مقابل هدفين بالليغا.

وبحسب بيان رسمي من برشلونة، فإن ديمبلي يعاني من بعض الآلام في الساق، وبعد إجراء الفحوصات تبين وجود تمزق في الألياف العضلية الخلفية للفخذ الأيسر، دون التأثير على الجراحة التي أجراها مؤخرًا.

وكان النجم الفرنسي قد انتقل للبلوغرانا بالصيف الماضي مقابل 150 مليون يورو تقريبا، ولكنه تعرض لإصابة قوية على الفور ليغيب عن صفوف الفريق أكثر من 3 أشهر.

وأشار البيان، إلى أن ديمبلي سيغيب عن صفوف البلاوغرانا لفترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع.

وأكد البيان، أن أندريس إنييستا يعاني فقط من حمل زائد في الساق اليمنى، وأمر مشاركته سيتقرر بناء على شعوره بالتحسن في الأيام المقبلة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#عثمان ديمبلي
#برشلونة
#أندريس إنييستا
#ريال سوسييداد

تعليقات

مواد متعلقة

شادي حمودة: مباراة الأخوة عرابة بمثابة مفترق طرق
شادي حمودة: مباراة الأخوة عرابة بمثابة مفترق طرق

2018-01-15

كريستيانو يريد مغادرة الريال ويحدد وجهته القادمة
كريستيانو يريد مغادرة الريال ويحدد وجهته القادمة

2018-01-15

ليفربول يحسم قراره بشأن إمكانية ضم محرز
ليفربول يحسم قراره بشأن إمكانية ضم محرز

2018-01-15

الأكثر قراءة

حالة الطقس: سلسلة منخفضات جوية أوجها يكون الجمعة بالثلوج

حالة الطقس: سلسلة منخفضات جوية أوجها يكون الجمعة بالثلوج

2018-01-15
تحريض إسرائيلي على عباس واتهامه بمعاداة السامية

تحريض إسرائيلي على عباس واتهامه بمعاداة السامية

2018-01-15
ما قبل العاصفة: ثلوج وأجواء رائعة في جبل الشيخ

ما قبل العاصفة: ثلوج وأجواء رائعة في جبل الشيخ

2018-01-15
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: غزة على شفا الانهيار الاقتصادي

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: غزة على شفا الانهيار الاقتصادي

2018-01-15
ليبرمان: لا نعرف مصير جنودنا لدى حماس

ليبرمان: لا نعرف مصير جنودنا لدى حماس

2018-01-15