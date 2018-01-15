الإصابة تبعد ديمبلي مجددا عن برشلونة

كشف نادي برشلونة الإسباني، عن تفاصيل الإصابات التي لحقت بثنائي الفريق عثمان ديمبلي، وأندريس إنييستا، خلال مواجهة ريال سوسييداد أمس، الأحد، التي فاز بها البلاوغرانا برباعية مقابل هدفين بالليغا.

وبحسب بيان رسمي من برشلونة، فإن ديمبلي يعاني من بعض الآلام في الساق، وبعد إجراء الفحوصات تبين وجود تمزق في الألياف العضلية الخلفية للفخذ الأيسر، دون التأثير على الجراحة التي أجراها مؤخرًا.

وكان النجم الفرنسي قد انتقل للبلوغرانا بالصيف الماضي مقابل 150 مليون يورو تقريبا، ولكنه تعرض لإصابة قوية على الفور ليغيب عن صفوف الفريق أكثر من 3 أشهر.

وأشار البيان، إلى أن ديمبلي سيغيب عن صفوف البلاوغرانا لفترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع.

وأكد البيان، أن أندريس إنييستا يعاني فقط من حمل زائد في الساق اليمنى، وأمر مشاركته سيتقرر بناء على شعوره بالتحسن في الأيام المقبلة.