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بوكيتينو يعلق على إمكانية تدريب ريال مدريد

تاريخ النشر: 15/01/2018 - 09:09

بوكيتينو يعلق على إمكانية تدريب ريال مدريد
المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أبدى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، سعادته داخل قلعة السبيرز، إلا أنه لم يستبعد الرحيل عن الفريق اللندني في وقت ما.

وقال بوكيتينو في تصريحات لإذاعة "أوندا ثيرو" الإسبانية عندما سئل عن إمكانية تدريبه لريال مدريد "أنا سعيد في توتنهام، لكن كرة القدم سوف تأخذني حيث تريد".

وأضاف "أريد التمتع بالوقت الحاضر، وأن أكون مهنيًا ومسؤولًا، والسماح لكرة القدم أن تأخذني حيث تريد".

وعن مهاجمه الدولي الإنجليزي هاري كين والمطلوب في ريال مدريد حسب التقارير الصحفية قال "منذ انطلاقه بدأ في إظهار جودته على الفور، بعد ثلاث سنوات في توتنهام لقد كسر كل الأرقام".

وعن البرازيلي فيليب كوتينيو الذي انتقل إلى برشلونة قادمًا من ليفربول قال "أعرفه منذ أن كنت في إسبانيول، عملت معه ستة أشهر عندما كان عمره 17 عامًا".

وتابع "برشلونة مدينة خاصة للبرازيليين، في ليفربول الجو بارد وماطر، ومن الصعب ترك فرصة مثل هذه، أيضًا اللعب بجانب ميسي فرصة جيدة".

ويمر ريال مدريد بفترة سيئة على مستوى النتائج في الليغا، حيث يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، وأصبح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي مهددًا بفقدان منصبه بنهاية الموسم الحالي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ماوريسيو بوكيتينو
#ريال مدريد
#توتنهام هوتسبير

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