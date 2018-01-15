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سواريز يسجل رقما مميزا وينضم لأساطير الليغا

تاريخ النشر: 15/01/2018 - 09:17

سواريز يسجل رقما مميزا وينضم لأساطير الليغا
النجم الأوروغوياني لويس سواريز (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

سجل الدولي الأوروغواياني، لويس سواريز، رقمًا مميزًا، بإحرازه هدفي برشلونة الثاني والثالث، في مرمى مضيفه ريال سوسييداد، على ملعب أنويتا، أمس الأحد، لحساب الجولة الـ19 من الليغا.

وقال حساب "مستر شيب" الإسباني للإحصائيات، إن سواريز هز الشباك للمباراة السادسة على التوالي، في الليغا، هذا الموسم، وهو نفس ما فعله من قبل، في عامي 2015 و2016.

وأبرز أن سواريز انضم لقائمة من الأساطير، الذين أحرزوا الأهداف، في 6 مباريات بالليغا على التوالي، في 3 مرات مختلفة، على الأقل.

وتضم القائمة أيضًا كلًا من لانجارا، برودن، زارا، بوشكاش، ميسي وكريستيانو رونالدو.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#لويس سواريز
#برشلونة
#ريال سوسييداد
#الدوري الإسباني

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