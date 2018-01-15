كريستيانو يريد مغادرة الريال ويحدد وجهته القادمة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، يرغب في الرحيل عن صفوف النادي الملكي، بعد أن تعرض للخداع من قبل إدارة النادي الملكي.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية "كريستيانو يريد مغادرة ريال مدريد، لأنه يشعر بالتعرض للخديعة فيما يتعلق بالوعود الخاصة بتجديد عقده".

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو، يعطي الأولوية للانتقال إلى مانشستر يونايتد، إذ يرى أن أولد ترافورد هو النادي المثالي لمواصلة مسيرته الذي لعب له من 2003 حتى 2009 وتوج معه بأول كرة ذهبية".

وتابعت "بالفعل اليونايتد يعلمون رغبته، كما أن رونالدو أخبر المحيطين به بأنه ينوي الانتقال إلى الشياطين الحمر".

وأوضحت "بعد نهائي كارديف حصل رونالدو على وعد من فلورنتينو بيريز بتحسين عقده، ولم يحدث ذلك، رغم أن اللاعب أشار إلى رغبته في الاستمرار بمدريد في أكثر من مناسبة".

وواصلت "لكن رد النادي على رسائل رونالدو كانت محاولة التعاقد مع كيليان مبابي، والآن محاولة ضم نيمار دا سيلفا".

وأردفت "رغم فوز رونالدو بـ3 كرات ذهبية من آخر أربعة، ومعادلة ليونيل ميسي (5 كرات لكليهما)، إلا أن الدولي البرتغالي فشل في أن يكون واحدًا من أفضل ثلاثة لاعبين الأعلى أجرًا في العالم".

وأتمت "كريستيانو يحتل المركز الخامس في قائمة أعلى الرواتب، إذ يحصل على 21 مليون يورو في الموسم الواحد، بعد تجديده الأخير، في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، إذ يتلقى ميسي 50 مليون يورو سنويًا بعد تجديد عقده الأخير مع برشلونة فيما يحصل نيمار على 36 مليون يورو في باريس".