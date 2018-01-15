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ليفربول يحسم قراره بشأن إمكانية ضم محرز

تاريخ النشر: 15/01/2018 - 14:05

ليفربول يحسم قراره بشأن إمكانية ضم محرز
النجم الجزائري رياض محرز (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول، حسم قراره بشأن إمكانية التعاقد مع الجزائري رياض محرز، نجم ليستر سيتي.

وارتبط محرز، بالانتقال إلى صفوف الريدز، خلال الميركاتو الشتوي الحالي لتعويض فيليب كوتينيو، الذي انتقل إلى برشلونة.

وقالت صحيفة "التايمز" الإنجليزية "رحيل كوتينيو إلى برشلونة في وقت سابق من هذا الشهر منحه الكثير من الأموال لاستثماره في تدعيم فريقه، وهو ما أدى إلى عدة شائعات حول ذلك".

وأضافت "ارتبط ليفربول بضم توماس ليمار، جناح موناكو، وكذلك حاول استقدام نابي كيتا من لايبزيج قبل 6 أشهر من موعد انضمامه للريدز".

وتابعت "من بين هذه الشائعات ارتبط ليفربول بضم محرز، ولكن ليفربول ليس مهتمًا بضمه وتواصل مع إدارة ليستر وأخبرها بذلك".

وأتمت "آرسنال لا يزال المفضل للحصول على محرز، إلا أن ليستر لا يرغب في بيعه خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#رياض محرز
#ليفربول
#ليستر سيتي
#فيليب كوتينيو

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