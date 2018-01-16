باريس سان جيرمان يسعى لإبرام صفقة كبيرة

كشفت تقارير صحفية أمس، الإثنين، عن الهدف القادم لإدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، التي تسعى على الدوام لتحسين الفريق وضم صفقات كبرى.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية فإن المدير الرياضي الحالي لنادي باريس سان جيرمان أنتيرو هنريكي، يعمل من أجل الظفر بخدمات اللاعب الدولي الفرنسي نغولو كانتي، متوسط ميدان تشيلسي.

ويدرك هنريكي أن ناديه بحاجة للتعاقد مع لاعب وسط محوري في الصيف القادم لتعويض تياغو موتا الذي شارفت مسيرته مع الفريق الفرنسي على الانتهاء.

ويعلم النادي الفرنسي أنه لن يكون من السهل إقناع أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي بترك كانتي، بعد أن ضمه الفريق بصعوبة صيف عام 2016 من ليستر سيتي مقابل 40 مليون يورو تقريبًا.

ومع صعوبة المهمة بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي، فإن نادي باريس سان جيرمان قد يسهلها لو تعاقد مع أنطونيو كونتي الصيف المقبل ليكون مدربًا للفريق خلفًا للإسباني أوناي إيمري، حال فشل الأخير في تحقيق أهداف الإدارة هذا الموسم.