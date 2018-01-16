رئيس ريال مدريد يفتح الباب أمام رحيل كريستيانو

فجرت تقارير صحفية مفاجأة كبيرة، في الصراع الدائر حاليًا خلف الكواليس بين كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، وفلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

ويُقال إن رئيس ريال مدريد أعطى الضوء الأخضر لخورخي مينديز، وكيل أعمال النجم البرتغالي، لوضع العروض المقدمة من أجل رونالدو على طاولة النادي لدراستها.

ووفقًا لصحيفة ريكورد البرتغالية، فإن قائد منتخب البرتغال أصبح يرغب في الرحيل عن ريال مدريد، لأنه يشعر "بالخيانة"، بعدما أخلف نادي العاصمة وعوده له بتجديد عقده وتحسين راتبه.

وتعد أولوية رونالدو حاليًا، العودة إلى فريقه السابق، مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي لعب له بين عامي 2003 و2009، قبل انتقاله إلى النادي الملكي مقابل 96 مليون يررو.

ورغم أن صفقة استعادة كريستيانو رونالدو أشعلت حماس الإنجليز، إلاّ أن إدارة مانشستر يونايتد ترى أنه من الصعب أن يقدم على ضمه في الوقت الحاليّ.

وتُبرر إدارة المانيو موقفها، بأن الدون سيطلب ما يقارب 50 مليون يورو كراتب سنوي، كما أن ريال مدريد سيطلب 100 مليون يورو على الأقل للتخلي عنه، مع أن صحيفة "ريكورد" تؤكد أن فلورنتينو بيريز لم يضع رقمًا محددًا لبدء التفاوض بشأن نجمه.

وبمنح خورخي مينديز الضوء الأخضر، ستتوالى العروض على كريستيانو رونالدو، ورغم كل الصعوبات المالية، فإن مانشستر يونايتد يرغب في استعادته، كما أن البرتغالي يعد هدفًا دائمًا لنادي باريس سان جيرمان، إضافة إلى الأندية الصينية التي قدمت عرضًا من أجله في الصيف الماضي بقيمة 200 مليون يورو، مع راتب يصل إلى 120 مليون يورو سنويًا.

ولكن تبقى الحقيقة الوحيدة هي أن العلاقة متوترة بين ريال مدريد ورونالدو، الذي يرى أن النادي لم يف بوعوده، خاصة بعدما كان هو المحرك الأكبر لفوز الفريق بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بتسجيله 8 أهداف في دور الثمانية والأربعة وهدفين في النهائي.