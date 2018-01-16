ريال مدريد يرد على إمكانية تجديد عقد كريستيانو

يعيش كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، حالة من الشد والجذب مع إدارة النادي الملكي بسبب ما يتعلق بالاستجابة لمطالبه بتحسين شروط عقده وزيادة راتبه، ليتساوى مع ما يتقاضاه غريمه ليونيل ميسي، نجم برشلونة.

ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإن إدارة ريال مدريد ترى أن الوقت غير مناسب حاليًا لمناقشة منح البرتغالي عقدًا جديدًا، في ظل الفترة العصيبة التي يمر بها الفريق هذا الموسم، والنتائج السيئة للميرينغي، وكان آخرها الخسارة على أرضه أمام فياريال بالليغا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الملكي بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز، يعتقدون أن الوقت غير مناسب للحديث عن القضايا والمشاكل الفردية، وأنه من الأفضل التركيز على وضع الخطط لانتشال الفريق من كبوته الحالية، على الرغم من أن النادي الأبيض لا يزال يعتمد بشكل أساسي على الدون ويعتبره اللاعب الأهم في تشكيلة لوس بلانكوس.

وكانت تقارير قد ربطت رونالدو من قبل بالعودة إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما قيل مؤخرًا أن ريال مدريد قد يدرجه في صفقة تبادلية للحصول على النجم البرازيلي نيمار جونيور من باريس سان جيرمان الفرنسي.