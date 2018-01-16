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شارابوفا تستهل مشوارها بأستراليا المفتوحة بفوز سهل

تاريخ النشر: 16/01/2018 - 08:45

شارابوفا تستهل مشوارها بأستراليا المفتوحة بفوز سهل
الروسية ماريا شارابوفا (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

استمتعت ماريا شارابوفا بتحقيق الفوز مع عودتها إلى بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وتفوقت على الألمانية تاتيانا ماريا 6-1 و6-4، لتتأهل إلى الدور الثاني اليوم الثلاثاء.

وواجهت اللاعبة الروسية البالغ عمرها 30 عامًا، والتي تعرضت للإيقاف 15 شهرًا العام الماضي بعد سقوطها في اختبار للمنشطات عقب خسارتها أمام سيرينا وليامز في نهائي المسابقة عام 2016، كفاحًا من اللاعبة الألمانية لكنها خرجت بالانتصار دون عناء كبير.

وحظيت اللاعبة المصنفة 47 عالميًا بدعم كبير من المشجعين، وأطلقوا هتافات من عينة "تقدمي يا ماريا ونحن نفتقدك" في ملعب مارجريت أرينا.

وتتقدم الألمانية ماريا بفارق مركز واحد في التصنيف العالمي، وتملك نفس عمر شارابوفا، لكن رغم ذلك كان الفارق في المستوى كبيرًا، إذ لم يسبق للاعبة الألمانية اجتياز الدور الثالث في 22 مشاركة في البطولات الأربع الكبرى.

وفقدت شارابوفا، التي أحرزت خمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، وتوجت في ملبورن منذ عشر سنوات، إرسالها في الشوط الوحيد الذي خسرته بالمجموعة الافتتاحية، ورغم تبادل الكرات أحيانًا لفترات طويلة فإن اللاعبة الروسية أظهرت قدرتها على الصمود وحسم النقاط.

وستكون شارابوفا مطالبة ببذل المزيد من الجهد في الدور الثاني، بعدما حسمت التأهل بضربة إرسال ساحق لتصبح على موعد مع أنستاسيا سيفاستوفا المصنفة 14 أو فارفارا ليبتشنكو.

وقالت شارابوفا "لقد مر عامان على مشاركتي الأخيرة هنا، لذا كنت أريد الاستمتاع باللحظة وكان من الرائع لي الوجود هنا اليوم".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ماريا شارابوفا
#أستراليا المفتوحة
#تنس
#تاتيانا ماريا

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