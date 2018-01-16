فيدرر يستهل مشواره ببراعة في أستراليا المفتوحة

دخل روجيه فيدرر، حامل اللقب، إلى الأجواء سريعًا بانتصاره بـ3 مجموعات متتالية، على السلوفيني الياش بيديني في مباراته الأولى ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الثلاثاء.

وحول اللاعب السويسري (36 عامًا) المواجهة المسائية على ملعب رود ليفر، إلى مباراة استعراضية ليتجاوز بيديني بسهولة بنتيجة 6-3، و6-4، و6-3.

وكان كسر الإرسال، مرة واحدة في كل مجموعة، كافيًا لفيدرر الذي بدا مسيطرًا تمامًا من البداية للنهاية.

وكسر المصنف الثاني عالميًا، الذي يسعى لإحراز لقبه 20 بالبطولات الأربع الكبرى، إرسال بيديني في الشوط الرابع بالمجموعة الأولى التي فقد فيها 3 نقاط فقط، والإرسال في حوزته.

وفي بداية المجموعة، الثانية كسر فيدرر، إرسال منافسه مجددًا وشق طريقه بسهولة في بقية المباراة أمام لاعب لم يواجهه من قبل.

وأنهى اللاعب السويسري، المباراة والإرسال مع بيديني عندما سدد منافسه السلوفيني ضربة خلفية في الشبكة.