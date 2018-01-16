  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

فيدرر يستهل مشواره ببراعة في أستراليا المفتوحة

تاريخ النشر: 16/01/2018 - 14:14

فيدرر يستهل مشواره ببراعة في أستراليا المفتوحة
النجم السويسري روجيه فيدرر (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

دخل روجيه فيدرر، حامل اللقب، إلى الأجواء سريعًا بانتصاره بـ3 مجموعات متتالية، على السلوفيني الياش بيديني في مباراته الأولى ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الثلاثاء.

وحول اللاعب السويسري (36 عامًا) المواجهة المسائية على ملعب رود ليفر، إلى مباراة استعراضية ليتجاوز بيديني بسهولة بنتيجة 6-3، و6-4، و6-3.

وكان كسر الإرسال، مرة واحدة في كل مجموعة، كافيًا لفيدرر الذي بدا مسيطرًا تمامًا من البداية للنهاية.

وكسر المصنف الثاني عالميًا، الذي يسعى لإحراز لقبه 20 بالبطولات الأربع الكبرى، إرسال بيديني في الشوط الرابع بالمجموعة الأولى التي فقد فيها 3 نقاط فقط، والإرسال في حوزته.

وفي بداية المجموعة، الثانية كسر فيدرر، إرسال منافسه مجددًا وشق طريقه بسهولة في بقية المباراة أمام لاعب لم يواجهه من قبل.

وأنهى اللاعب السويسري، المباراة والإرسال مع بيديني عندما سدد منافسه السلوفيني ضربة خلفية في الشبكة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#روجيه فيدرر
#أستراليا المفتوحة
#الياش بيديني
#تنس

تعليقات

مواد متعلقة

ريال مدريد يرد على إمكانية تجديد عقد كريستيانو
ريال مدريد يرد على إمكانية تجديد عقد كريستيانو

2018-01-16

باريس سان جيرمان يسعى لإبرام صفقة كبيرة
باريس سان جيرمان يسعى لإبرام صفقة كبيرة

2018-01-16

5 أسباب وراء انهيار ريال مدريد هذا الموسم
5 أسباب وراء انهيار ريال مدريد هذا الموسم

2018-01-16

الأكثر قراءة

حالة الطقس: سلسلة منخفضات جوية أوجها يكون الجمعة بالثلوج

حالة الطقس: سلسلة منخفضات جوية أوجها يكون الجمعة بالثلوج

2018-01-15
طعن طالبة من أراضي 48 في الجامعة الأميركية بجنين

طعن طالبة من أراضي 48 في الجامعة الأميركية بجنين

2018-01-15
الاحتلال يمدد اعتقال عهد التميمي مدة 48 ساعة

الاحتلال يمدد اعتقال عهد التميمي مدة 48 ساعة

2018-01-15
تحريض إسرائيلي على عباس واتهامه بمعاداة السامية

تحريض إسرائيلي على عباس واتهامه بمعاداة السامية

2018-01-15
مشروع

مشروع "إسرائيل مركز إقليمي": سكة حديد حيفا - بيسان - الأردن

2018-01-15