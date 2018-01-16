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مانشستر سيتي يحسم موقفه من التعاقد مع سانشيز

تاريخ النشر: 16/01/2018 - 08:49

مانشستر سيتي يحسم موقفه من التعاقد مع سانشيز
النجم التشيلي أليكسيس سانشيز (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

حسم مانشستر سيتي موقفه من صفقة ضم الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب آرسنال، خلال فترة الانتقالات الجارية، فيما انضم عملاق إنجليزي جديد للصراع على الفوز بالصفقة.

وقالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية إن تشيلسي الإنجليزي انضم للمنافسة على التعاقد مع اللاعب الدولي، فيما أكدت "مانشستر إيفننغ نيوز" أن مانشستر سيتي انسحب من الصفقة بسبب عدم نيته دفع أكثر من 20 مليون إسترليني لضم التشيلي، ورفضه أيضا منح وكيل أعماله مكافأة.

وأبرزت التقارير أن تشيلسي على استعداد لتقديم نفس المبلغ الذي قدمه مانشستر يونايتد وهو 35 مليون جنيه إسترليني، إلا أن النادي الأزرق لن يدفع المكافأة لوكيل أعمال اللاعب، والتي أبدى يونايتد نيته في تقديمها وهي بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني.

وكان فينغر قد أكد في تصريحات، الأحد، أن الساعات القليلة المقبلة سوف تحدد مصير اللاعب الدولي التشيلي بشكل نهائي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أليكسيس سانشيز
#آرسنال
#مانشستر سيتي
#تشيلسي

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