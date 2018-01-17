خاميس: ريال مدريد سيجرد سان جيرمان من دوري الأبطال

تحدث خاميس رودريغيز، نجم بايرن ميونخ الألماني، عن الانتقادات التي طالته، خلال فترته في ريال مدريد.

وقال خاميس، في تصريحات لبرنامج "El Chiringuito" الإسباني "لقد حاولت أن أكون جيدًا في ريال مدريد، إلا أن بعض الأشخاص انتقدوني، ولم يكونوا منصفين في ذلك، لقد أرادوا إيذائي.. كان خروجي من الريال حزينًا وصعبًا، بالنسبة لي، لأن اللعب هناك كان حلمي، ولكن هذه كرة القدم".

وأضاف الدولي الكولومبي "قالت الصحافة هناك عني أشياء غير واضحة، ولا ينبغي أن تقال، مثل أني كنت أتدرب بشكل سيء، ولا يمكنني القبول بذلك، لأنني أتدرب كثيرًا".

وعن تدهور نتائج ريال مدريد، في الفترة الأخيرة، قال "الفريق يمر بمرحلة سيئة، لكنه قادر على تغيير الأمور".

وتابع "أعتقد أن الريال سيقصي باريس سان جيرمان، من دوري أبطال أوروبا، سيكون من الجيد أن يجمع النهائي، بين ريال مدريد وبايرن ميونخ.. أشاهد مبارياته (الميرينغي) وبقية مواجهات الليغا، عندما يسمح وقتي بذلك".

وعما إذا كان تعرض للظلم، تحت قيادة زيدان، أجاب "لا أستطيع القول إنه كان غير عادل معي، كل مدرب لديه لاعبون مفضلون، وهذا أمر يجب أن يحترم".

وأضاف "زيدان لا يزال لاعبي المفضل، كان يمتلك الكثير من الجودة، لقد كان في القمة".

وبخصوص هدفه أمام باير ليفركوزن، الجمعة الماضي، قال "كانت ركلة لطيفة، وبمثابة قبلة للكرة".

وانتقل خاميس (26 عامًا)، الصيف الماضي، إلى بايرن، قادمًا من ريال مدريد، على سبيل الإعارة، لمدة عامين.