سواريز وميسي يوجهان طلبا غريبا لبيكيه!

طالب لويس سواريز، وليونيل ميسي، نجما برشلونة، زميلهما في الفريق، جيرارد بيكيه، بالتقاعد عن كرة القدم.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية الرياضية، اليوم الأربعاء، أن سواريز كتب هذا التعليق برفقة مقطع فيديو يظهر فيه مع المدافع الإسباني في مقابلة لصالح موقع "بلايرز تريبيون" تحدث فيها الأوروغوياني عن مسيرته كلاعب.

ونشر سواريز المقطع مساء الثلاثاء على حسابه الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مرفقا برسالة، قائلًا على سبيل الدعابة "المصداقية في المقابلة مع صديقي جيرارد بيكيه.. الآن يمكنك اعتزال كرة القدم".

وما جذب الانتباه أكثر هو تعليق ميسي، الذي انضم إلى المزاح بالرد على الرسالة، قائلا "أتفق مع ذلك تمامًا".