صحيفة تكشف مصير مورينيو مع مانشستر يونايتد

تحدثت تقارير صحفية، خلال الأيام الماضية، عن إمكانية رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو، عن تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة "تيليغراف"، فإن جوزيه مورينيو، بات قريبا جدا من تمديد عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، حتى 2021.

وأوضحت الصحيفة، أنها ذكرت من قبل، أن مانشستر يونايتد دخل في محادثات متقدمة مع جوزيه مورينيو، حول تمديد عقده الحالي، الذي سينتهي في حزيران/يونيو 2019، مع خيار البقاء لعام إضافي.

ولفتت إلى أن المفاوضات تسارعت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، واستمرت في التقدم، حتى توصل الطرفان إلى اتفاق جديد.

وأشارت إلى أن العقد الجديد لجوزيه مورينيو مع الشياطين الحمر، سيستمر حتى حزيران/يونيو 2021، مع خيار التمديد لعام إضافي.