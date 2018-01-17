نادال يواصل تقدمه في بطولة أستراليا المفتوحة

واصل المصنف الأول، رافاييل نادال، تقدمه في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعدما سحق الأرجنتيني، ليوناردو ماير، 6-3 و6-4 و7-6، ليبلغ الدور الثالث، اليوم الأربعاء.

وارتدى نادال قميصا بلا أكمام، مستعيدا ذكريات سنواته الأولى، وتلاعب بمنافسه على ملعب رود ليفر، لمدة ساعتين و38 دقيقة، وأمطر المصنف 52 عالميا بوابل من التسديدات الصاروخية.

ولم يفسد الأداء المثالي، سوى تعثر بسيط قرب النهاية، عندما فقد نادال إرساله، وهو يرسل للفوز بالمباراة، والنتيجة 5-4 في المجموعة الأخيرة.

لكن اللاعب الإسباني زاد من إيقاعه، في الشوط الفاصل، وحسم الفوز بضربة إرسال صاروخية، لم يستطع ماير الوصول إليها.

وسيواصل نادال سعيه، لإحراز لقبه الـ17 في البطولات الأربع الكبرى، عندما يواجه البوسني، دامير جومهور، المصنف الـ28، في الدور الثالث.