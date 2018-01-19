روبرتو يمدد عقده مع برشلونة حتى 2022

أعلن نادي برشلونة الإسباني تجديد عقد لاعبه سيرجي روبرتو حتى عام 2022، ليلحق بزميله قلب الدفاع جيرارد بيكيه.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" تم إدراج شرط جزائي في عقد روبرتو الجديد مع البارسا يقدر بـ500 مليون يورو.

وكان روبرتو قد بدأ مسيرته مع شباب برشلونة عام 2006، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادي الكاتالوني عام 2010.

ولعب روبرتو البالغ من العمر 25 عاما مع برشلونة حتى الآن 110 مباريات في الدوري الإسباني وسجل هدفا واحدا، كما أنه أصبح لاعبًا دوليًا منذ عام 2016 وشارك في 3 مباريات مع لاروخا وأيضا سجل هدفا واحدا.

ويمتاز روبيرتو بالتنوع التكتيكي، إذ يمكنه اللعب في أكثر من مركز بالدفاع، أو الوسط أو الهجوم، علما بأن تقارير كانت قد ربطته مؤخرا بالرحيل عن برشلونة لأندية أوروبية أخرى مثل يوفنتوس الإيطالي.