زيدان يعقب بعد الفوز الصعب على ليغانيس

عبر مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، عن رضاه بالفوز على مضيفه ليغانيس، 1-0، أمس الخميس، في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال زيدان، عقب المباراة، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية "لدينا شعور جيد، فهي نتيجة جيدة بالنسبة لنا.. حافظنا على نظافة شباكنا، وسجلنا خارج ميداننا".

وتابع "يمكننا أن نكون سعداء بالنتيجة.. لقد كانت مباراة صعبة، لهذا يجب أن نهنئ اللاعبين، لأنهم قدموا أداءً صارمًا".

وأردف زيدان "لقد قدمنا مباراة جيدة، من الناحية الدفاعية، فقد كان من المهم أن ندافع سويًا، لم نجازف في أي لحظة.. أما في بناء اللعب، فقد كان الأمر أصعب، والأهم كان تحقيق الفوز، وبعد حصولنا على هذه النتيجة، يجب أن نحسم الأمر في سانتياغو برنابيو".

وبخصوص اللاعبين الاحتياطيين، أشار إلى أن "الموسم ما زال طويلًا، كان من المهم أن نستعيد نغمة الفوز، دون تلقي أهداف.. عمومًا، لم تكن مباراة جميلة، لكن النتيجة مهمة جدًا، في ذلك اليوم لعبنا أفضل ولم نسجل، وبالأمس كان العكس".

وكان ريال مدريد قد أهدر العديد من الفرص، خلال هزيمته في مباراته الأخيرة بالليغا، أمام فياريال، 1-0.

وعن تغييره للاعبه، داني سيبايوس، قال زيدان إنه فعل ذلك، بسبب تعرضه لـ"كدمة قوية"، ما منعه من الاستمرار على أرضية الملعب، مؤكدًا أن لا علاقة لذلك، بفقدانه الثقة في الإسباني الشاب.

وأنهى المدرب الفرنسي تصريحاته، بالتأكيد على أهمية "التوازن في اللعب"، وعدم المجازفة، لافتًا إلى أن "الخصم يحاول ضرب الدفاع، لكننا سيطرنا على المباراة.. أنا سعيد لكل هذه الأمور، علينا أن نجد التوازن، وعندها سنلعب بشكل أفضل، بكل تأكيد".