كوستا يتفوق على كريستيانو رونالدو وميسي!

تفوق دييغو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد، على نجمي برشلونة وريال مدريد، ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، فإن كوستا (28 عامًا)، أصبح المهاجم الأكثر فاعلية في إسبانيا، والثاني على مستوى أوروبا، هذا الموسم، بفضل انطلاقته القوية، مع فريقه الجديد، حيث أحرز 3 أهداف، وصنع هدفًا، خلال 4 مباريات شارك فيها مع الأتلتي، حتى الآن.

ولا يتفوق على كوستا أوروبيًا، سوى شيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، الذي سجل 26 هدفًا، في 1915 دقيقة، بمعدل هدف لكل 74 دقيقة، وإدينسون كافاني بنفس المعدل، في حين يسجل الدولي الإسباني هدفًا، كل 82 دقيقة، علمًا بأنه لعب دقائق أقل، من الإيطالي والأوروغواياني.

ويأتي خلف هذا الثلاثي كل من، هاري كين (هدف لكل 84 دقيقة)، نيمار (هدف لكل 86 دقيقة)، جوناس (هدف لكل 91 دقيقة)، ثم صلاح وفالكاو (هدف لكل 98 دقيقة)، ليفاندوفسكي (هدف لكل 104 دقائق)، ميسي وإيكاردي (هدف لكل 107 دقائق).

وعلى الرغم من تصدر ميسي لقائمة هدافي الليغا، برصيد 17 هدفًا، إلا أن معدل أهدافه بالنسبة لدقائق اللعب، أقل من كوستا، فيما يأتي كريستيانو رونالدو بمعدل ضعيف، بين كبار الهدافين، حيث يسجل هدفًا كل 125 دقيقة.