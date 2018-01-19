مانشستر يونايتد يكشف موقفه من استعادة كريستيانو

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أمس، الخميس، عن موقف نادي مانشستر يونايتد، من عودة لاعبه السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد.

ووفقًا لما ذكرته القناة السادسة الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد قام بدراسة الجدوى الاقتصادية من عملية استعادة لاعبه السابق، وقد تم منح الضوء الأخضر لتنشيط فكرة عودته.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإسباني الشهير خوسيه لويس سانشيز، فإن مورينيو وافق على عودة مواطنه كريستيانو رونالدو، إلى الشياطين الحمر الصيف المقبل.

وقام مانشستر يونايتد بدراسة الحالة الاقتصادية في حال ضم اللاعب، وسوف تكلف الصفقة خزائن عائلة جلايزر المالكة لأسهم النادي 400 مليون يورو، منها 200 مليون سيتم دفعها لريال مدريد مقابل الحصول على الدون، وعلى الرغم من هذا المبلغ الباهظ إلا أن مانشستر يونايتد يدرك أن العوائد الاقتصادية من انضمام اللاعب سيكون مفيدًا جدًا.

وكشفت تقارير إسبانية مؤخرًا أن اللاعب البرتغالي يشعر بالخداع من قبل الرئيس فلورنتينو بيريز، وقرر الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.