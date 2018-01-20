باريس سان جيرمان يحدد خليفة لإيمري

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حددت مدربًا إسبانيًا، لتولي تدريب الفريق الأول، حال رحيل المدير الفني الحالي، أوناي إيمري.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن إدارة سان جيرمان تنوي التعاقد مع الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي سينتهي عقده الحالي مع السماوي، العام المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا يأتي استمرارًا لسياسة سان جيرمان، حيث يهدف الفريق الفرنسي إلى أن يصبح قوة كبيرة على المستوى الأوروبي، وهو ما ظهر بوضوح الصيف الماضي، في إنفاق المبالغ الخيالية للتعاقد مع نيمار ومبابي.

وتألق مانشستر سيتي تحت قيادة غوارديولا هذا الموسم، ويتصدر الفريق السماوي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 62 نقطة، بفارق 12 نقطة عن مطارده اليونايتد، بعد مرور 23 جولة من المسابقة.