شارابوفا تودع بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

ودعت النجمة الروسية، ماريا شارابوفا، بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم السبت، بالخسارة أمام الألمانية أنجليكه كيربر، لتتأهل الأخيرة إلى ثمن نهائي أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى بالموسم.

وتغلبت كيربر، المصنفة الأولى عالميًا سابقًا والـ16 حاليًا، على شارابوفا الأولى سابقًا أيضًا والـ48 حاليًا، بمجموعتين بواقع 6-1 و6-3 في ساعة وأربع دقائق.

وتواجه كيربر التي حصدت لقب البطولة في 2016 على حساب الأميركية سيرينا ويليامز، في الدور الرابع الفائزة من مواجهة البولندية آنييسكا رادفانسكا والتايوانية سو وي هسيه.