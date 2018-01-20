شكوك حول مشاركة باولينيو أمام ريال بيتيس

يخوض فريق برشلونة، غدا الأحد، مباراته أمام ريال بيتيس، ضمن الجولة الـ20 من عمر الدوري الإسباني، مع وجود شكوك كبيرة، حول قدرة متوسط ميدان الفريق، البرازيلي باولينيو، على المشاركة في هذا اللقاء.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن اللاعب البرازيلي سيخضع لعدة اختبارات في تدريبات الفريق الأخيرة قبل المباراة، من أجل معرفة إمكانية مشاركته.

وكان باولينيو، قد أصيب بكدمة قوية في قدمه اليمنى، خلال مباراة الفريق الأخيرة، أمام إسبانيول، في ذهاب ربع نهائي كأس الملك، غير أن الفحوصات الطبية أكدت عدم وجود أي كسر.

ومع أن باولينيو يرغب في المشاركة أمام بيتيس، إلا أن النادي والطاقم الفني ينصحونه بعدم التسرع، حتى لا تتفاقم إصابته، مما قد يهدد مشاركته في المرحلة المقبلة، المليئة بالمباريات المهمة، وعلى رأسها المواجهة أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.