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كاريك يحدد موعد اعتزاله كرة القدم

تاريخ النشر: 20/01/2018 - 09:31

كاريك يحدد موعد اعتزاله كرة القدم
النجم الإنجليزي مايكل كاريك (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية، مساء أمس، الجمعة، عن اعتزال لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن مايكل كاريك، أعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي، والذي يشهد نهاية عقده مع الشياطين الحمر.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد، يعمل على تجهيز عرض له من أجل الانضمام للطاقم التدريبي للفريق الأول، وذلك عقب نهاية مسيرته في الملاعب.

وكان جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، قد قال من قبل إنه سيعرض على مايكل كاريك دورًا تدريبيًا في النادي، عندما يعتزل اللعب.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مايكل كاريك
#مانشستر يونايتد

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