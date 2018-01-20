هاليب تتأهل لثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة

أنقذت المصنفة الأولى عالميا، سيمونا هاليب، 3 فرص لحسم اللقاء أمام الأميركية المثابرة لورين ديفيز، قبل أن تفوز 4-6 و6-4 و15-13 في ماراثون مثير لتتأهل للدور الرابع (دور الـ16) في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم السبت.

وكافحت اللاعبة الرومانية، التي بلغت دور الثمانية في ملبورن بارك من قبل، بعد التأخر 11-10 في المجموعة الفاصلة المثيرة قبل أن تنتزع الفوز في ملعب رود ليفر.

وأنهت هاليب المباراة المثيرة في أول نقطة للحسم مستغلة خطأ ديفيز في رد الكرة، وهو الخطأ رقم 73 للاعبة الأميركية.

وتنتظر هاليب (26 عاما) مواجهة آشلي بارتي، المدعومة من جماهير أستراليا أو اليابانية نعومي أوساكا من أجل مكان بدور الثمانية بعدما تحاملت على كاحلها المصاب خلال مجموعة فاصلة استغرقت 142 دقيقة.

وقالت هاليب في مقابلة بالملعب بعد الفوز "أنا شبه ميتة.. لكن من الرائع أننا قدمنا مباراة كبيرة" وسط ضحكات المشجعين.

وأضافت "بالتأكيد كانت مباراة صعبة جدا، وطويلة للغاية ولم يسبق لي أن لعبت مجموعة ثالثة بهذه المدة".

وتابعت "أشعر بأن عضلاتي لا تعمل ولا أعرف كيف حال كاحلي لأنني لم أعد أشعر به".

وتبدو ديفيز (24 عاما) بملامح طفولية لكنها تسدد ضربات أمامية هائلة، وكسرت إرسال هاليب 3 مرات في المجموعة الفاصلة، وقاومت بعد إصابتها في القدم.

وبدا أن ديفيز ستحقق أكبر انتصار في مسيرتها عندما تقدمت 11-10 وأتيحت لها 3 فرص للحسم.

لكن هاليب أنقذت كل الفرص، وفازت بـ5 نقاط متتالية قبل أن تخضع ديفيز للعلاج بعد أن فقدت أحد أظافر القدم.

وبعد العودة للعب أنقذت اللاعبة الأميركية 5 نقاط لكسر الإرسال لتتعادل 12-12.

وكسرت هاليب الإرسال أخيرا عندما كانت النتيجة 14-13 لتصبح على بعد نقطتين من الفوز وأنهت المواجهة عندما أرسلت ديفيز كرة إلى خارج الملعب لتواصل هاليب رحلتها سعيا للفوز بأول لقب في البطولات الأربع الكبرى.