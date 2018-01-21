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ريال مدريد يغلق الباب أمام إنتر ميلان

تاريخ النشر: 21/01/2018 - 08:36

ريال مدريد يغلق الباب أمام إنتر ميلان
اللاعب الكرواتي ماثيو كوفاسيتش (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أغلق ريال مدريد الإسباني، بابه في وجه إنتر ميلان الإيطالي، الذي طلب التعاقد مع أحد نجوم الفريق الأول بالنادي الملكي، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال موقع "فوتبول إيطاليا" نقلًا عن مصادر إسبانية إن ريال مدريد رفض إعارة اللاعب الدولي الكرواتي ماثيو كوفاسيتش، لفريقه السابق إنتر ميلان.

وكشفت تقارير إسبانية عن رغبة إنتر ميلان باستعارة ماثيو كوفاسيتش لنهاية الموسم الحالي، إذ يراه النادي الإيطالي بديلًا عن صفقة ضم البرازيلي راميريز لاعب وسط جيانجسو الصيني.

يذكر أن ريال مدريد الإسباني تعاقد مع كوفاسيتش في صيف عام 2015 قادمًا من إنتر ميلان مقابل 31 مليون يورو.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ريال مدريد
#إنتر ميلان
#ماثيو كوفاسيتش

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