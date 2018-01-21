نيمار يغيب عن مواجهة ليون

يغيب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن مواجهة فريقه باريس سان جيرمان أمام مضيفه ليون مساء اليوم، الأحد، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بسبب آلام في فخذه الأيمن، حسب ما أعلن النادي عبر حسابه بموقع "تويتر" مساء أمس، السبت.

ولم يظهر اسم نيمار في قائمة الفريق الباريسي للمباراة، التي أعلنها بالأمس.

وكان نيمار قد تألّق في المباراة الأخيرة لمتصدّر الدوري الفرنسي، عندما أحرز رباعية في مرمى ديجون (8-0).

لكن اللاعب البرازيلي تعرّض لصيحات استهجان بعدما رفض منح زميله الأوروغوياني إدينسون كافاني فرصة تنفيذ ركلة جزاء خلال المباراة، والتي كان من شأنها أن تجعل كافاني الهداف التاريخي للنادي، بفارق هدف واحد عن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وكان نيمار قد غاب عن مباراة نانت الأحد الماضي بسبب آلام في جنبه، وهو الذي انتقل للفريق الصيف الماضي قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.