  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

إنتر ميلان وروما يفترقان بنقطة لكل منهما

تاريخ النشر: 22/01/2018 - 01:36

إنتر ميلان وروما يفترقان بنقطة لكل منهما
صور من المباراة (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

جرت مساء، الأحد، مباراة الإياب والقمة بين فريقي إنتر ميلان وروما على ملعب الأول "جوزيبي مياتزا"، والتي أسفرت عن تعادلهما إيجابيًا بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ21 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف بهدف أحرزه اللاعب ستيفان الشعراوي في الدقيقة 31، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 86 أدرك اللاعب ماتياس فيتشينو هدف التعادل لصالح أصحاب الأرض.

وبهذا التعادل رفع إنتر ميلان رصيده من النقاط إلى 43 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، فيما أصبح برصيد روما 40 نقطة وهو يحتل المركز الخامس.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إنتر ميلان
#روما
#الدوري الإيطالي

إنتر ميلان وروما يفترقان بنقطة لكل منهما

إنتر ميلان وروما يفترقان بنقطة لكل منهما

إنتر ميلان وروما يفترقان بنقطة لكل منهما

تعليقات

مواد متعلقة

برشلونة يدك شباك ريال بيتيس بخماسية نظيفة
برشلونة يدك شباك ريال بيتيس بخماسية نظيفة

2018-01-22

بايرن ميونخ يسقط فيردر بريمن برباعية لهدفين
بايرن ميونخ يسقط فيردر بريمن برباعية لهدفين

2018-01-21

ريال مدريد ينتفض أمام لاكورونيا ويعود للانتصارات
ريال مدريد ينتفض أمام لاكورونيا ويعود للانتصارات

2018-01-21

الأكثر قراءة

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع طفيف في الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع طفيف في الحرارة

2018-01-21
بنس يقول إنه وملك الأردن

بنس يقول إنه وملك الأردن "اتفقا على أنهما مختلفان"

2018-01-21
الرملة: مصرع امرأة دهسا تحت عجلات القطار

الرملة: مصرع امرأة دهسا تحت عجلات القطار

2018-01-21
يركا: إطلاق نار في مطاردة بوليسية أعقبت دهس شرطيين

يركا: إطلاق نار في مطاردة بوليسية أعقبت دهس شرطيين

2018-01-21
إضراب لسائقي الحافلات في

إضراب لسائقي الحافلات في "إيغد" احتجاجا على العنف

2018-01-21