إنتر ميلان وروما يفترقان بنقطة لكل منهما

جرت مساء، الأحد، مباراة الإياب والقمة بين فريقي إنتر ميلان وروما على ملعب الأول "جوزيبي مياتزا"، والتي أسفرت عن تعادلهما إيجابيًا بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ21 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف بهدف أحرزه اللاعب ستيفان الشعراوي في الدقيقة 31، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 86 أدرك اللاعب ماتياس فيتشينو هدف التعادل لصالح أصحاب الأرض.

وبهذا التعادل رفع إنتر ميلان رصيده من النقاط إلى 43 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، فيما أصبح برصيد روما 40 نقطة وهو يحتل المركز الخامس.