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برشلونة يدك شباك ريال بيتيس بخماسية نظيفة

تاريخ النشر: 22/01/2018 - 01:23

برشلونة يدك شباك ريال بيتيس بخماسية نظيفة
صور من المباراة (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

جرت مساء، الأحد، مباراة الإياب بين فريقي ريال بيتيس وبرشلونة على ملعب الأول "بينتو فيامارين"، والتي أسفرت عن فوز الأخير بخمسة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ20 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 59 افتتح اللاعب إيفان راكيتيتش باب التسجيل لصالح برشلونة، ثم في الدقيقة 64 أضاف اللاعب ليونيل ميسي الهدف الثاني، وفي الدقيقة 69 أحرز اللاعب لويس سواريز الهدف الثالث، وفي الدقيقة 80 عاد اللاعب ليونيل ميسي لإحراز الهدف الرابع، وفي الدقيقة 89 اختتم اللاعب لويس سواريز مجددا الأهداف بهدف خامس لصالح الفريق الكاتالوني.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 54 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 27 نقطة وهو يحتل المركز الحادي عشر.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#برشلونة
#ريال بيتيس
#الدوري الإسباني

برشلونة يدك شباك ريال بيتيس بخماسية نظيفة

برشلونة يدك شباك ريال بيتيس بخماسية نظيفة

برشلونة يدك شباك ريال بيتيس بخماسية نظيفة

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