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ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة

تاريخ النشر: 22/01/2018 - 18:52

ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة
(أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني، ضربة جديدة، رغم فوزه أمس الأحد على ديبورتيفو لاكورونيا بنتيجة 7-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "سانتياغو برنابيو" في الجولة الـ20 من الليغا.

وأعلن نادي ريال مدريد أن لاعب وسطه، داني سيبايوس، تعرض للإصابة خلال جلسة المران التي أقيمت اليوم بالمدينة الرياضية.

وقال النادي الملكي عبر موقعه الإلكتروني "داني سيبايوس تعرض لالتواء في الكاحل الأيسر خلال التدريبات".

وشارك في المران الجماعي أيضا المدافع الإسباني سيرجيو راموس، الذي ظل بعيدا عن المشاركة في المباريات جراء الإصابة منذ الخامس من كانون الثاني/يناير الجاري، ليصبح قريبا من العودة للملاعب.

ويستعد ريال مدريد حاليا لاستقبال ليجانيس الأربعاء المقبل في مباراة إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان الملكي قد فاز في مباراة الذهاب على مضيفه بهدف نظيف في ظل مشاركة داني سيبايوس كأساسي في التشكيلة.

ويحل الريال ضيفا على فالنسيا السبت المقبل في إطار الجولة الـ21 من منافسات الليغا.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ريال مدريد
#داني سيبايوس
#ديبورتيفو لاكورونيا

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