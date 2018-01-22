زيدان يتحدث عن إصابة كريستيانو رونالدو

قال الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، إنهم كانوا في حاجة لهذا الفوز الذي تحقق أمس، على حساب ديبورتيفو لاكورونيا، بسبعة أهداف مقابل هدف واحد.

وتابع زيزو، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية "كانت مباراة جيدة جدًا، كانت إيجابية بالنسبة لنا، بعد ما حدث سابقًا يمكننا أن نكون سعداء، على الرغم من أننا تأخرنا بهدف لكننا كنا إيجابيين، أنا سعيد لأن الفريق كان في حاجة لهذا الفوز".

وأضاف "سعيد بكل شيء، أهداف بيل وناتشو وكريستيانو، لعبنا مباراة خطيرة دفاعيًا، الآن نحن بحاجة إلى سلسلة من النتائج الإيجابية، علينا أن نفكر مرة أخرى حول المناسبات القادمة، هذا مهم لكل الفريق".

وواصل "نعم، نحن في حاجة لهذه الأهداف الكثيرة، أنا سعيد لجميع اللاعبين، لن أثني على لاعب واحد على وجه الخصوص، فجميعهم كانوا جيدين".

وحول التغيير الذي حدث عن المواجهات الأخيرة، أوضح "لقد لعبنا جيدًا حتى في المباراة السابقة أمام فياريال، وبالأمس لعبنا جيدًا حتى مع تأخرنا بهدف، ما تغير هو النتيجة".

وحول العودة لطريقة 4-3-3، قال "سنرى، ما يهم هو موقف الفريق الآن، ما زال لدينا مدافعين غائبين، وأنا لست سعيدًا بذلك، أنا سعيد من أجل انتظام غاريث بيل".

وعن المواجهة أمام باريس بدوري الأبطال قال "سنفكر الآن في المباراة التالية، لا أرى أي شيء آخر، نحن نريد أن نلعب جيدًا في المباراة القادمة".

وعن جلوس إيسكو احتياطيًا في المباراة، أضاف "أنتم تسألون عن أشياء غريبة، إيسكو مهم جدًا للفريق، لقد لعب العديد من المباريات، أنا من أملك القرارات، إنها ليست سهلة ولكن هذه وظيفتي".

وحول إصابة الدون البرتغالي، قال "جرح كريستيانو؟ أعطوه غرزتين أو ثلاثة، لكنه جيد.. إنه على ما يرام، سجل هدفين بالأمس، نحن جميعًا بحاجة لمباراة من هذا القبيل والحصول على سبعة أهداف".

وعلق على الصافرات التي أطلقتها الجماهير على الفرنسي كريم بنزيمة، قائلا "أستطيع أن أفهم ذلك، ولكن أنا ذاهب للبقاء مع الجانب الإيجابي للفريق، ما علينا القيام به هو الفوز".

وأخيرًا علق على عودة ثلاثي الـ BBC، بالقول "إنهم ثلاثة أظهروا أشياء عظيمة في الماضي وجلبوا طاقة استثنائية للآخرين، كانت مباراة كبيرة ولعبنا بشكل جيد منذ البداية".