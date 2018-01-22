فيدرر يبلغ ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة

بلغ السويسري روجر فيدرر، اليوم الإثنين، ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بفوزه على المجري مارتون فوكسوفيكس، بـ3 مجموعات نظيفة، بواقع 6-4 و7-6 (7-3) و6-3.

ونجح فيدرر في كسر إرسال منافسه 3 مرات، خلال المباراة التي امتدت لساعتين ودقيقة، ليواصل مشواره نحو الدفاع عن اللقب.

ورغم اقتناصه المجموعة الثانية من بوابة شوط كسر التعادل، إلا أن فيدرر استعاد الأريحية في المجموعة الثالثة، مع تراجع أداء فوكسوفيكس، المصنف رقم 80 عالميا.

وسيواجه فيدرر، في ربع النهائي، منافسه التشيكي توماس برديتش، المصنف رقم 20 عالميا، الذي أقصى الإيطالي فابيو فونيني 6-1 و6-4 و6-4 في ساعتين و10 دقائق.

وأصبح فيدرر بهذا الشكل، أكبر لاعب سنا يتأهل لربع نهائي بطولة كبرى بعد الأسترالي كين روسويل في عام 1977.

وقال فيدرر، إنه ربما يستفيد من فترة الراحة في المساء، ويدعو زوجته ميركا لتناول العشاء.

وأضاف فيدرر، عقب أول مباراة له في الفترة الصباحية في البطولة الحالية "كنت أفكر في ارتداء نظارة شمسية وحمل منشفة، مثلما يحدث على الشاطئ، لكن الشيء الأهم كان أسلاك المضرب التي كان يجب أن تكون مشدودة بشكل أكبر".

ولم يخسر فيدرر، أي مجموعة ولم يواجه أي كسر للإرسال، أمام فوكسوفيكس من قبل.

وقدم فوكسوفيكس، الساعي لأن يصبح 3 لاعب مجري فقط يبلغ دور الثمانية في إحدى البطولات الكبرى في عصر الاحتراف، أداء متكاملا على العكس من سجله السابق، لكن هذا لم يصب فيدرر بالدهشة.

وقال "تدربت معه لعدة أيام متتالية في سويسرا، هذا ساعد في معرفة نقاط قوته وضعفه بعض الشيء".