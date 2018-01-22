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ميسي يحقق رقمين مميزين

تاريخ النشر: 22/01/2018 - 09:00

ميسي يحقق رقمين مميزين
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة رقمين مميزين، بعدما قاد فريقه لفوز عريض أمام ريال بيتيس (5-0) أمس، الأحد، ضمن أحداث الجولة الـ20 من الليغا.

وقالت شبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات إن ميسي أصبح أول لاعب من الليغا يسجل 25 هدفًا أو أكثر في آخر 10 مواسم في مختلف المسابقات.

وأحرز ميسي هدفين في مباراة الأمس، ليواصل تربعه على عرش صدارة هدافي الليغا هذا الموسم برصيد 19 هدفًا.

وأكد الحساب ذاته أن ميسي صنع هدفًا للمباراة الخامسة على التوالي في الليغا، وهذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها البرغوث الأرجنتيني هذا الرقم في مسيرته الاحترافية.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ليونيل ميسي
#برشلونة
#ريال بيتيس

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