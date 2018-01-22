نادال أمام اختبار صعب ببطولة أستراليا المفتوحة

يدرك رافاييل نادال أن طريقه نحو لقبه الـ17 في البطولات الأربع الكبرى سيصبح أكثر صعوبة بعد مسيرة سهلة نسبيا منذ تتويجه بلقب بطولة فرنسا المفتوحة في حزيران/يونيو الماضي وذلك عندما يواجه مارين شيليتش في دور الثمانية لبطولة أستراليا المفتوحة غدا الثلاثاء.

وخسر اللاعب الإسباني البالغ عمره 31 عاما أول مجموعة في البطولة أمس الأحد قبل أن يتغلب على الأرجنتيني دييغو شوارتزمان في أول اختبار حقيقي لنادال عقب ثلاثة انتصارات دون خسارة أي مجموعة في ملبورن.

هذا الانتصار وضع نادال في مواجهة شيليتش المصنف السادس عالميا وبطل أميركا المفتوحة سابقا وهو أول منافس للاعب الإسباني بين المصنفين العشرة الأوائل في آخر 16 مباراة في البطولات الكبرى.

وقال نادال بعدما تجاوز شوارتزمان في مباراة استغرقت نحو أربع ساعات "كل المباريات صعبة وعندما تشارك في دور الثمانية لبطولة كبرى لا تتوقع أي مباراة سهلة".

وأضاف "مواجهة مارين ستكون صعبة لكنها ممتعة في الوقت ذاته لأنها أمام لاعب رائع. كل منا يعلم الاخر. سبق والتقينا مرتين من قبل".

وسيدخل نادال المباراة مدفوعا بسجل مواجهاته المباشرة أمام شيليتش حيث انتصر في خمس مواجهات مقابل خسارة واحدة أمام اللاعب الكرواتي البالغ عمره 29 عاما الذي انتصر فقط في المواجهة الأولى عام 2009 لكن عانى منذ ذلك الوقت أمام اللاعب الذي يستخدم يده اليسرى.

في المقابل يأمل شيليتش أن يكون جاهزا للتغلب على اللاعبين الكبار مثل نادال عقب تتويجه بلقب أميركا المفتوحة 2014 وبلوغ نهائي بطولة ويمبلدون العام الماضي.

وقال شيليتش "طوال مسيرتي أعلم أنه عندما ألعب بشكل جيد وفي قمة أدائي يمكنني مواجهة أبرز لاعبي العالم. منذ التتويج ببطولة أميركا أدركت أني يمكن أن أصبح أقوى.

وواصل "أثق في أدائي وقدراتي وما أفعله. وأعتقد أني أسير في الطريق الصحيح. بالطبع مواجهة المصنفين الأوائل يمثل تحديا كبيرا لكن هذا أيضا ما نعمل من أجله خلال التدريبات".

وسيلتقي جريجور ديميتروف المصنف الثالث، الذي تجاوز الاسترالي نيك كيريوس في الدور الرابع، مع البريطاني كايل إدموند.

وستسعى الأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة الرابعة لمواصلة الانتصارات عندما تواجه إليسه ميرتنز في الظهور الأول للاعبة البلجيكية في دور الثمانية لإحدى البطولات الأربع الكبرى.